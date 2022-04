F1: Imola; Verstappen "non so come andremo con la pioggia"

(ANSA) - IMOLA, 22 APR - "La situazione è questa... Non so che cosa è successo, di solito si dice che in Italia c'è il sole. Non ho mai guidato con questa macchina sotto la pioggia, vediamo come sarà il meteo". Così Max Verstappen, pilota Red Bull campione del mondo, parla della variabile maltempo sul Gp del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna di Imola.

Il giovane iridato, attualmente sesto nella classifica piloti, ha detto anche di non essere un "fan" del format con la corsa Sprint: "Sarebbe meglio avere un weekend più corto, ora invece è ancora più lungo, nonostante ci siano più gare con più giorni di attività in pista e questo dovrebbe cambiare". (ANSA).