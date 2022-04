Covid: 5.486 nuovi casi in E-R, 18 persone morte

Sono 5.486 in Emilia-Romagna - 1.376.564 dall'inizio dell'epidemia - i nuovi casi di positività al Coronavirus su 23.599 tamponi effettuati. Il 97,5% dei malati effettivi è in isolamento a casa, senza sintomi o con sintomi lievi mentre l'età media dei nuovi positivi è di 46,2 anni. Sostanzialmente stabili con un lieve incremento i pazienti ricoverati nelle terapie intensive saliti di 4 unità a quota 37 e quelli negli altri reparti Covid, cresciuti di 10 unità a quota 1.429. Le persone complessivamente guarite sono 5.391 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 1.301.442 mentre si registrano ancora 18 decessi tra cui quello di un uomo di 58 anni nel Ferrarese. In totale, dall'inizio dell'epidemia i morti in regione sono stati 16.525.