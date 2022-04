25 aprile: 'Reportage di guerra, Rimini 1943-1945'

(ANSA) - RIMINI, 22 APR - 'Reportage di guerra, Rimini 1943-1945': il 25 aprile saranno on line le immagini dell'archivio della Biblioteca Gambalunga che raccontano la città distrutta. Nel giorno del 77/o anniversario della Liberazione, infatti, la biblioteca pubblicherà sui canali web e social alcune foto della Rimini distrutta attraverso un racconto per immagini.

Dall'1 novembre 1943 al 4 gennaio 1945, 388 bombardamenti aereonavali su Rimini provocarono la distruzione quasi totale della città. Immagini di macerie che i fotografi Angelo Moretti, Luigi Severi e Domenico Soci scattarono per documentare il volto trasfigurato della città, su richiesta delle Soprintendenze archeologiche e ai monumenti, o delle istituzioni culturali cittadine, che tentarono di dare un senso al gesto della ricostruzione per rimettere insieme il mosaico spezzato della memoria collettiva. Una mappatura virtuale dei luoghi simbolo dei bombardamenti è stata realizzata nel 2021 dall'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra attraverso il progetto 'Rimini bombardata': immagini di strade, piazze, edifici e monumenti, molte provenienti dalle raccolte fotografiche della Biblioteca Gambalunga e dell'Archivio Storico della Resistenza, raccontano la storia di Rimini prima della ricostruzione.

