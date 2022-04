Covid: quasi 6mila casi e dieci morti in Emilia-Romagna

Tornano a crescere, sono quasi seimila, i casi di positività al Coronavirus in Emilia-Romagna: nelle ultime 24 ore, infatti, sulla base di quasi 25mila tamponi, sono stati individuati 5.930 positivi. Si contano ancora dieci morti, tutti con più di 78 anni di età. Il numero dei ricoveri resta sostanzialmente stazionario, in particolare per le terapie intensive dove c'è un paziente in meno rispetto a ieri (33 in tutto). Negli altri reparti Covid, invece, i positivi sono 1.419 (+23). Il 97,5% dei circa 58mila casi di infezione attiva è in isolamento domiciliare.