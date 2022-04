25 aprile: viaggio con veterano 99enne tra Toscana ed Emilia

In viaggio con il veterano americano Don Halverson, 99 anni, che durante la Seconda guerra mondiale sbarcò ad Anzio, combatté a Montecassino, sulla Linea Gotica in Toscana e sull'Appennino bolognese, liberando Reggio Emila, Parma e Brescia e fu tra i soldati che liberarono Bologna il 21 aprile 1945. Oggi vive in Minnesota, ma ritorna in Italia per la tre giorni organizzata dall'associazione Gotica Toscana Onlus, in occasione della Festa della Liberazione.

Dopo una prima iniziativa al passo del Giogo, il 24 aprile, il 25 Halverson, soldato della 34/a divisione della US Infantry, sarà al museo Gotica in località Ponzalla, nel Comune di Scarperia e San Piero (Firenze). La visita, spiega Filippo Spadi di Gotica Toscana Onlus "oltre a rafforzare la necessità di guardare al passato per un futuro migliore e speriamo presto di pace in Europa, accompagna la presentazione del libro 'The Rifle' alla presenza dell'autore americano Andrew Biggio", che racchiude le storie di veterani durante la Seconda guerra mondiale.

Il 26 il veterano sarà a Monte Bibele, sull'Appennino bolognese, nell'area archeologica naturalistica, per inaugurare un cippo in memoria di Frank Sheet, soldato caduto in quel luogo la notte del 5 ottobre 1944. "Grazie a una ricerca effettuata dal nostro socio, dottor Corso Paolo Boccia, tramite diari e mappe militari dell'epoca, abbiamo localizzato la piccola trincea proprio sul Monte Bibele, nello stesso luogo dove ora, come ricostruito nel libro di Matteo Incerti 'I bambini del soldato Martin' è stato rinvenuto nel dopoguerra, incredibilmente grazie ai crateri e smottamenti di quella battaglie una necropoli etrusco-celtica e in seguito un villaggio etrusco oggi importante sito archeologico", spiega Spadi. In collegamento dagli Usa ci saranno anche il 97enne Rocco Telese, soldato del 339/o reggimento che quella notte si salvò miracolosamente e Martin Adler, il 98enne soldato della stessa unità di Telese e Sheet, che ha recentemente ritrovato e riabbracciato i tre fratelli Bruno, Giuliana, Mafalda Naldi, dopo un appello sui social.