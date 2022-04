Turismo: Cattolica punta su musica, 'c'è spirito positivo'

(ANSA) - CATTOLICA, 20 APR - Dopo le festività di Pasqua dalle numerose presenze turistiche, la città balneare di Cattolica guarda con favore alla stagione estiva, forte di un palinsesto di concerti dal richiamo nazionale. Irama, Elisa, Achille Lauro, Marracash, Litfiba e Blanco sono solo alcuni degli artisti che hanno scelto l'Arena della Regina come tappa per i loro tour estivi. "Il weekend di Pasqua è andato benissimo, perché abbiamo avuto tantissime persone negli alberghi e i ristoranti pieni", ha detto la sindaca Franca Foronchi a margine di una conferenza stampa.

Dopo l'emergenza sanitaria, "l'estate si presenta come un'estate di accoglienza". La prima cittadina coglie fra gli operatori uno "spirito positivo, una voglia di ripartire". E i concerti presentati "sono un esempio di questo". Blanco è andato sold-out in un'ora, raccontano gli organizzatori.

Anche quest'anno "il turismo italiano sicuramente la farà da padrone", ha aggiunto l'assessore al Turismo Alessandro Belluzzi. "Cattolica ha un trend che si approccia più che altro alle famiglie". Il programma di concerti "è solo la ciliegina sulla torta di una visione più ampia di città dove la musica sarà protagonista", ha spiegato l'assessore. "La nostra volontà è quella di fare concerti tutte le sere in tutte le piazze della città con la migliore musica: blues, jazz, musica anni 70-80...". (ANSA).