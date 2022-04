Torna 'Vulandra', il più longevo festival di aquiloni d'Europa

(ANSA) - FERRARA, 20 APR - Dopo due anni di assenza, torna dal 23 al 25 aprile a Ferrara l'appuntamento con 'Vulandra-Festival Internazionale degli aquiloni', alla 42/a edizione, nel Parco Urbano intitolato a Giorgio Bassani. La manifestazione, organizzata dal Gruppo Aquilonisti Vulandra e da Arci Ferrara, con il sostegno del Comune di Ferrara e il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, è a ingresso gratuito e si presenta come un momento di aggregazione per famiglie e cittadini ferraresi, oltre ad appassionati e professionisti di aquiloni provenienti da varie parti del mondo. Con un'affluenza media di 25mila persone e 200 ospiti, è il festival di aquiloni più longevo d'Europa: tre giorni di volo libero e dimostrativo dalle 10 al tramonto, esibizioni di volo acrobatico e non, laboratori creativi e sostenibili dedicati a infanzia e adolescenza, oltre alla musica che accompagnerà la zona ristoro.

"Esprimo anche a nome dell'Amministrazione comunale la soddisfazione per questo ritorno del Festival - dice l'assessore comunale allo sport Andrea Maggi - Un bel segnale di ripresa che coinvolge tante persone tra organizzatori, operatori del settore, cittadini e turisti. E' un appuntamento molto sentito e attrae non solo gli appassionati dell'aquilone, ma tante persone che desiderano trascorrere momenti di sereno divertimento".

Tra l'altro, in occasione della Festa della Liberazione del 25 aprile, il Parco diventerà punto di approdo e di partenza di due tour guidati della 'Biciclettata Partigiana' organizzati grazie a Fiab, Anpi e Museo del Risorgimento e della Resistenza.

