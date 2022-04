Pizzaioli da Napoli a Bologna, sfida a Bonaccini su primato

(ANSA) - BOLOGNA, 20 APR - Dopo i botta e risposta sui social sul primato della miglior pizza al mondo, rivendicato ai campionati di inizio aprile a Parma da Scandiano (Reggio Emilia), i pizzaioli napoletani arrivano a Bologna per un evento a tema e lanciano il guanto di sfida al presidente Stefano Bonaccini che aveva decantato le lodi della pizza reggiana.

Dal 28 aprile al primo maggio il capoluogo emiliano ospiterà una tappa del 'Pizza Village Home', evento Coca Cola. Per Bonaccini i protagonisti - quattro re della cucina partenopea come Davide Civitiello (Rossopomodoro), Antonio Falco (Antica pizzeria da Michele), Angioletto Tramontano (Pizzeria O'Sarracin) e Pino Celio (Lucignolo BellaPizza) - prepareranno una pizza speciale, per consentirgli di gustare l'unicità e la prelibatezza del cibo made in Campania. L'evento si avvale della collaborazione col servizio di delivery Glovo, grazie al quale i cittadini potranno gustare le proposte dei maestri pizzaioli anche a casa.

Spazio al gourmet ma anche alla solidarietà. Durante la quattro giorni saranno donate mille pizze al Banco Alimentare per aiutare chi si trova in difficoltà. A fine tappa il partner riceverà anche le materie prime inutilizzate. (ANSA).