Musica: a giugno torna la rassegna 'Ferrara Sotto le Stelle'

(ANSA) - BOLOGNA, 20 APR - Torna dal 15 al 19 giugno 'Ferrara Sotto le Stelle', la storica rassegna che da oltre un quarto di secolo presenta al pubblico i grandi protagonisti della scena musicale italiana e internazionale. Dopo il successo dello scorso anno al Parco Massari, in una veste da 'boutique' festival, 'Ferrara Sotto le Stelle', giunta alla sua ventiseiesima edizione e che dal 2020 vede la direzione artistica di Corrado Nuccini, continua il percorso in città e nel 2022 si trasferisce in uno scenario in bilico fra ambiente naturale, spazio urbano e archeologia industriale, tra il fiume e il centro storico: la Nuova Darsena, uno dei luoghi ferraresi al centro del processo di rigenerazione urbana.

Anche la line up di questa edizione attraversa i generi più vari, esplorando sonorità diverse e innovative, puntando a inclusività e gender balance. Si va dal cantautorato di Giorgio Poi, a quello di Venerus, dalla travolgente festa di Cosmo alle stratificazioni sonore di The Jesus and Mary Chain, dall'energia de La Rappresentante di Lista al concerto di The Smile, la band formata da Thom Yorke e Jonny Greenwood dei Radiohead insieme a Tom Skinner dei Sons of Kemet. E poi Bnkr44, Matilde Davoli, il sound di Whitemary, Marta Del Grandi e l'inedita miscela sonora di Ibisco. Cinque giorni di live più un evento speciale, venerdì 15 luglio in piazza Trento e Trieste in collaborazione con Ferrara Summer Festival, quando si esibiranno appunto i The Smile. (ANSA).