Danza: Giselle del Teatro alla Scala inaugura stagione a Bologna

Si apre con il corpo di ballo del Teatro alla Scala, diretto da Manuel Legris, in un titolo simbolo come Giselle, la stagione di danza 2022 del Teatro Comunale di Bologna. Il balletto romantico per eccellenza, già in programma nella Stagione 2020 ma sospeso a causa della pandemia, va finalmente in scena in Sala Bibiena venerdì 22 aprile alle 20.30, e in replica sabato 23 aprile alla stessa ora, con la storica coreografia di Jean Coralli e Jules Perrot ripresa da Yvette Chauviré, étoile scomparsa nel 2016 che nel 1950 fu anche interprete alla Scala dell'ingenua contadina che sognava l'amore e amava danzare. Sul palco protagonisti i due primi ballerini Nicoletta Manni (Giselle) e Timofej Andrijashenko (il principe Albrecht).

Con Giselle a Bologna il balletto della Scala riprende la sua attività di tournée con la prima trasferta dall'inizio della pandemia e ritorna al Comunale dopo 19 anni di assenza. Il balletto scaligero si avvale dell'allestimento storico con scene e costumi di Aleksandr Benois, rielaborati da Angelo Sala e Cinzia Rosselli, e con le luci di Marco Filibeck. Le musiche di Adolphe-Charles Adam sono eseguite dall'Orchestra del Comunale guidata da Valery Ovsyanikov. Nella preparazione dell'ultima Giselle, nel gennaio 2021, i danzatori scaligeri erano stati seguiti in due masterclass da Carla Fracci, iconica interprete del ruolo di Giselle.

Sul palco del Comunale di Bologna anche il primo ballerino Marco Agostino (Hilarion), Agnese Di Clemente nella danza nel passo a due dei contadini con Mattia Semperboni (22 aprile) e con Federico Fresi (23 aprile). Mirtha, la regina delle Villi, sarà interpretata da Maria Celeste Losa, mentre le due Willy saranno Caterina Bianchi e Vittoria Valerio.