Covid: in E-R nuovi casi oltre 3.400, altri 12 decessi

Nuovi casi di coronavirus sopra quota 3mila in Emilia-Romagna, altri 12 decessi con Covid e ricoveri sostanzialmente stabili in terapie intensive e reparti. È quanto emerge dal bollettino quotidiano della Regione. I contagi giornalieri sono 3.432 su oltre 30.300 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, età media dei positivi 47 anni. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive sono 34, uno in più da ieri, mentre negli altri reparti Covid ci sono 1.396 persone, sei in più. I casi attivi sul territorio sono complessivamente 55.940 (+746), di cui il 97,4% in isolamento domiciliare.