Pasqua: a Ferrara in 10mila al museo nel weekend di festa

(ANSA) - BOLOGNA, 19 APR - Sono state circa diecimila le presenze complessive nei musei civici di Ferrara da venerdì a lunedì di Pasquetta. I luoghi della cultura sono rimasti aperti e hanno segnato 9.996 ingressi. Il luogo più attrattivo è stato il Castello estense - visitato da oltre 6mila persone nel lungo fine settimana pasquale - che conta due mostre al proprio interno: 'De Pisis. Il silenzio delle cose' e 'Il sogno di Ferrara' dell'artista Adelchi Riccardo Mantovani, inaugurata il 5 marzo. Segue palazzo Schifanoia, con 2.170 presenze, quindi: il Museo della Cattedrale con il nuovo allestimento e la Madonna della Melagrana di Jacopo della Quercia nell'ex sagrestia della chiesa di San Romano, meta di 590 visitatori, palazzina Marfisa d'Este - che ospita i foto-reportage di Arianna Di Romano - scelta da 474 cittadini e turisti.

A palazzo Bonacossi - per la mostra 'Fakes. Da Alceo Dossena ai falsi Modigliani' - si sono contate 278 presenze. Il Padiglione di Arte contemporanea con la mostra XIX Biennale Donna "Out of time. Ripartire dalla natura" ha segnato 268 ingressi.

"Un bel segno di rinascita dopo le lunghe e ripetute limitazioni nazionali, causa Covid, che hanno impattato fortemente sugli accessi in città e sulla programmazione - ha detto il sindaco Alan Fabbri - Questi numeri ci motivano a proseguire sulla linea di indirizzo intrapresa, fatta di occasioni, opportunità per vivere la città, iniziative, di una variegata offerta di mostre e appuntamenti, aspettando un'estate che sarà particolarmente ricca di ospiti e ricchissima di eventi". (ANSA).