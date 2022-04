Incidenti stradali: auto fuori strada, morto nel Ravennate

Un giovane di 27 anni, Luca Bandini, è morto in ospedale in seguito alle ferite riportate in un incidente stradale avvenuto ieri sera su via Rio tra Solarolo e Barbiano, nel Ravennate.

Tutto è successo verso le 20.45 quando la Bmw guidata dal ragazzo, per cause ancora al vaglio dei carabinieri, è finita nel fossato laterale schiatandosi contro il terrapieno e ribaltantosi. Il giovane, estratto dalle lamiere grazie ai vigili del Fuoco, è stato quindi soccorso dal 118 e portato in elicottero al Bufalini di Cesena dove poi è deceduto. Abitava a Cotignola e lavorava come idraulico.