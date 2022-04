Covid: calano i contagi in E-R, altri 14 morti

L'Emilia-Romagna registra un calo dei contagi giornalieri di coronavirus, rispetto agli ultimi giorni: sono 1.751 i nuovi casi sulla base di oltre 10.500 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. L'età media è 44 anni. Nelle terapie intensive ci sono tre pazienti in meno da ieri, per un totale di 33, mentre nei reparti Covid ci sono complessivamente 1.390 degenti, 54 in più da ieri. Cresce ancora il computo delle vittime: altri 14 i decessi segnalati oggi dal bollettino quotidiano della Regione, fra i quali, il più giovane, una donna di 62 anni nel Ferrarese. In totale da inizio pandemia in regione i morti con Covid sono stati 16.485.