Incidenti stradali: schianto auto-moto, morto nel Bolognese

(ANSA) - BOLOGNA, 18 APR - Un uomo di 46 anni è morto ieri pomeriggio alle 17 in un incidente stradale avvenuto a Medicina (Bologna). La moto sulla quale viaggiava si è scontrata frontalmente contro un'auto e il motocilista è stato sbalzato a terra, morendo sul colpo.

Sono intervenuti i soccorritori del 118 che non hanno potuto far altro che costatare il decesso del motociclista e prestare i soccorsi alle due donne che viaggiavano in auto e che sono rimaste lievemente ferite e i carabinieri per i rilievi sulla dinamica dell'incidente. (ANSA).