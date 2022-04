Covid: in E-R oltre 4.600 contagi, calo nei ricoveri

Sono 4.656 i nuovi contagi di coronavirus in Emilia-Romagna, età media 46 anni, su oltre 20.800 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Mentre sono 11 i decessi del bollettino quotidiano della Regione, tra cui una donna di 60 anni - la più giovane - nel Ravennate, si registra ancora un calo nei ricoveri. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive sono 30, uno in meno da ieri, mentre sono 1.278 i degenti negli altri reparti Covid, 32 in meno in 24 ore. Complessivamente in regione i casi attivi di infezione da Sars-Cov2 sono 59.919 (+399), di cui il 97,8% in isolamento a casa perché non necessita di cure ospedaliere.