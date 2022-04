Va a fare legna e albero gli cade addosso,morto nel Riminese

(ANSA) - BOLOGNA, 15 APR - Era andato a fare legna in un campo lungo una strada sterrata a Gemmano in Valconca, nel Riminese: il taglio di un albero è costato la vita - nel tardo pomeriggio - ad un uomo di 67 anni ex ristoratore, rimasto schiacciato dalla pianta caduta a terra. A quanto appreso - per cause ancora da accertare - l'uomo sarebbe stato colpito al torace dall'albero crollato all'improvviso. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco e ai sanitari del 118 sono intervenuti i Carabinieri per ricostruire la dinamica dei fatti.

Sulla vicenda è sceso anche il cordoglio del sindaco di Gemmano e presidente della Provincia di Rimini, Riziero Santi.

"L'ultimo albero dell'ultimo giorno utile per fare la legna da mettere in cascina è stato fatale - ha scritto sul suo profilo Facebook -. All'ultimo taglio gli si è fiondato addosso togliendogli la vita. Claudio Semprini, per tutti a Gemmano Cico, è stato ritrovato dopo poco dall'amico Puti insospettito dalla cagnolina Kelli che abbaiava sul dirupo vicino al barattolo con l'acqua che Cico gli portava sempre appresso.

Condoglianze alla famiglia", ha concluso il primo cittadino.

