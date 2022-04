Teatro: 15 maggio riapre il Rossini di Lugo di Romagna

(ANSA) - LUGO, 15 APR - Chiuso a fine 2018, dopo la terza edizione del Festival barocco Purtimiro, il Teatro Rossini di Lugo di Romagna, nel ravennate, riapre al publico il 15 maggio con un concerto dell'Orchestra Giovanile Luigi Cherubini. Una data importante per Lugo e per i tanti appassionati di musica, e non solo, che sempre hanno seguito le stagioni del teatro all'italiana più antico dell'Emilia-Romagna. A un mese dalla riapertura l'amministrazione comunale di Lugo ha svelato il programma della serata Che vedrà protagonista il pianista David Fray nella duplice veste di solista e direttore del complesso sinfonico fondato da Riccardo Muti nel 2004. Il concerto, ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria (dal 9 maggio presso la biglietteria del Teatro Rossini e dall'11 anche sul sito www.vivaticket.com), comprende il Preludio religioso dalla Petite Messe Solennelle di Gioachino Rossini, a seguire due concerti per pianoforte e archi di Johann Sebastian Bach (BWV 1052 e BWV 1055), per concludere il Concerto per pianoforte e orchestra N. 24 in do minore di Wolfgang Amadeus Mozart. (ANSA).