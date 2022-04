Covid: in E-R oltre 4.700 contagi, scendono i ricoveri

Scendono sotto quota 5mila e si attestano su 4.748 i nuovi casi di coronavirus in Emilia-Romagna, rilevati su oltre 22.300 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. L'età media dei contagi giornalieri è di 46 anni. Il bollettino quotidiano della Regione evidenzia un lieve calo nei ricoveri: nelle terapie intensive ci sono 31 pazienti, tre in meno da ieri, mentre nei reparti Covid ci sono 1.310 degenti, 11 in meno. Altri sette i decessi in regione, tra i quali il più giovane un 57enne a Forlì. Complessivamente i casi attivi di infezione sono 59.520 (+172), il 97,7% del totale in isolamento domiciliare perché non richiede cure ospedaliere.