Tv: Rai Yoyo e RaiPlay, nuovi episodi serie animata su Pinocchio

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 14 APR - Arrivano i nuovi episodi della serie animata 'Il villaggio incantato di Pinocchio', adattamento del capolavoro di Carlo Collodi. Le 26 puntate saranno trasmesse dal 2 maggio in prima tv (alle ore 12.25 e alle 18.20) su Rai Yoyo e in anteprima assoluta internazionale dal 22 aprile su RaiPlay nel giorno in cui il lancio verrà presentato nell'ambito di un evento organizzato da Rai Ragazzi e Palomar - casa di produzione cinetelevisiva della serie - al centro internazionale Loris Malaguzzi di Reggio Emilia.

Si tratta della casa della Fondazione Reggio Children e del celebre metodo d'insegnamento 'Reggio Approach', con la quale Palomar - che si è stanziata nel vicino nuovo Parco Innovazione - ha collaborato per la realizzazione della serie nel nuovo studio d'animazione.

'Il villaggio incantato di Pinocchio' è una coproduzione europea che coinvolge la tv pubblica italiana, francese (Method Animation - On Kids and Family su France Television) e tedesca (Zdf), con il sostegno della Regione Emilia-Romagna. (ANSA).