Turismo: 'Ti tocca venire', campagna video promuove Modena

(ANSA) - MODENA, 14 APR - Lo dicono Francesca, insegnante di canto, e Martina, guida turistica a Palazzo Ducale, ma anche Monica, Gemma e Pietro, restauratori di auto d'epoca, e Maurizio Fini, Gran Maestro della Consorteria dell'Aceto Balsamico tradizionale Dop: "Ti tocca venire" è lo slogan che caratterizza la nuova campagna di comunicazione per la promozione turistica di Modena e del territorio avviata dal Comune on line e sui Social.

Il senso dei video che sviluppano il messaggio (sei da 30 secondi e sei da 7 secondi) è strettamente collegato alle strategie di promozione: Modena è uno stile di vita, una storia, una cultura e una tradizione, fatta di persone e luoghi, e per vivere quest'esperienza è necessario visitarla. "Ti tocca venire", appunto, come si concludono tutti i video della campagna realizzata da Studiowiki sulla scia del successo della campagna 2021 'È tempo di Modena', che ha ottenuto oltre 22 milioni di visualizzazioni. Il nuovo progetto di comunicazione, realizzato in collaborazione con Modenatur, conferma la centralità del portale VisitModena.it, dove possono essere scoperte e approfondite le esperienze proposte in città, e si integra con il progetto Welcome to Modena della Camera di Commercio.

La campagna è in uscita in Italia e nell'area di Monaco di Baviera, in Germania, il cui aeroporto è collegato con voli diretti su Bologna. Dall'analisi dei dati di traffico verso il portale VisitModena.it, la Germania - nello specifico proprio Monaco di Baviera - è il secondo Paese da cui arrivano i visitatori del sito. La campagna ha un valore complessivo di 80mila euro ed è stata co-finanziata attraverso un bando della Regione Emilia-Romagna per la selezione di progetti di promozione e marketing turistico del territorio che il Comune di Modena si è aggiudicato. (ANSA).