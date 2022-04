'Meet the Docs!', a Forlì rassegna sul cinema documentario

(ANSA) - FORLI, 14 APR - Torna a Forlì per la sesta edizione, dal 18 al 22 maggio, 'Meet the Docs! Film Fest', rassegna dedicata al cinema documentario: un programma ricco di proiezioni con tematiche di attualità politica, ambiente, società, femminismo, ma anche masterclass, incontri con le scuole, mostre, panel tematici, workshop, musica, degustazioni.

Al centro il tema 'Echi dal margine', "intendendo i margini - spiegano gli organizzatori di Sunset - come confine, soglia, orlo, bordo, estremità, fine di qualcosa e inizio di altro, perimetro, limite".

In programma all'ExAtr tra l'altro l'anteprima nazionale in sala di 'Purple Sea', documentario presentato alla Berlinale del 2020, documentari pluripremiati come 'The Earth is Blue Like an Orange', vincitore al Sundance, e 'Flee', candidato a tre premi Oscar, e altri film-evento come 'Now', nuovo film di riferimento per il movimento ambientalista. Un panel sarà dedicato alla narrazione del conflitto, con un particolare riferimento alla situazione attuale in Ucraina. Ad arricchire il programma, inoltre, una mostra dell'illustratrice Alessandra Bruni, nome emergente del panorama nazionale e autrice dell'immagine della rassegna per il 2022, con la quale è prevista anche una masterclass dedicata al suo lavoro e al suo rapporto con il reale come fonte di ispirazione Tra gli ospiti invitati ad approfondire i temi dei documentari: lo scrittore e giornalista israeliano Gideon Levy, Maria Grazia Franceschelli, collaboratrice de il Mulino ed esperta di movimenti sociali e società civile nello spazio post-sovietico, Elena Giacomelli, ricercatrice dell'Università di Bologna nell'ambito degli Studi sulla Migrazione e sul Cambiamento Climatico, Yuri Ancarani, tra i maggiori video artisti italiani, Giulia Vescia, avvocata della Casa delle donne, aThomics, vignettista e militante Lgbtq, e rappresentanti di Amnesty International.