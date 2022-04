'Mangiacinema' premia Enrico Beruschi e legame con Guareschi

(ANSA) - PARMA, 14 APR - Il comico milanese Enrico Beruschi riceverà venerdì 10 giugno il Premio Mangiacinema Pop e sarà l'ospite d'onore della serata inaugurale della nona edizione di Mangiacinema-Festa del cibo d'autore e del cinema goloso, in programma a San Secondo Parmense fino al 19. Il Festival, ideato e diretto dal giornalista Gianluigi Negri e dedicato quest'anno a Giovannino Guareschi, aggiunge altre cinque giornate alle date fin qui annunciate, con la serata di preapertura il 9 giugno.

Beruschi festeggerà a Mangiacinema cinquant'anni di carriera: ha iniziato nel 1972 al Derby Club di Milano, poi, con la sua comicità, ha segnato la storia del costume italiano e della televisione degli anni Settanta e Ottanta con programmi cult come "Non Stop" e "Drive in". Ma c'è anche un profondo legame tra Beruschi e Guareschi, e tra Beruschi e Verdi: da una quindicina d'anni l'artista porta nei teatri alcuni suoi spettacoli nei quali interpreta il Maestro o nei quali, invece, legge e omaggia lo scrittore italiano più tradotto nel mondo. La Bassa è diventata la sua seconda casa e non ha mai smesso di studiare e approfondire Guareschi da quando, bambino, iniziò a leggere il "Candido", diventando nel tempo a tutti gli effetti "cittadino onorario del Mondo piccolo". Nella stessa serata d'onore con Beruschi verrà celebrato anche un altro importante cinquantesimo anniversario per la Bassa, con la proiezione di 'Don Camillo e i giovani d'oggi' che uscì nel 1972 e fu interamente girato a San Secondo.

Il Festival si svolgerà al Museo Agorà Orsi Coppini e negli spazi comunali della quattrocentesca Rocca dei Rossi e della biblioteca Guareschi. Da quest'anno inoltre Mangiacinema inaugura la sezione 'Le Mangiastorie', curata da Sandro Piovani, giornalista della Gazzetta di Parma e responsabile dell'inserto 'Gusto'. (ANSA).