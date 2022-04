Festival internazionale di circo contemporaneo nel bolognese

(ANSA) - BOLOGNA, 14 APR - Prenderà il via a Ozzano (Bologna) lunedì 25 aprile la quinta edizione di "ArtinCirco', Festival internazionale di circo contemporaneo, un incontro culturale che riunirà artisti da Argentina, Svizzera e Repubblica Ceca e compagnie italiane, per un totale di 24 artisti con 35 appuntamenti di spettacolo tra aprile e agosto. Quattro le località bolognesi coinvolte: Ozzano dal 25 aprile all'8 maggio (con tendone e punto ristoro), Settefonti (frazione collinare di Ozzano) dal 13 al 22 maggio, Minerbio dal 12 al 26 luglio e Ca de Fabbri, frazione di Minerbio, dal 9 al 23 agosto.

A Ozzano, nel prato davanti al municipio che ospiterà il tendone da circo cuore del Festival, il programma è denso di spettacoli, concerti e laboratori. Si comincia il 25 aprile con giochi sul prato, racconti animati, picnic all'aria aperta, spettacolo della Scuola di Circo di Ozzano e concerto a sorpresa. Venerdì 29, dalle 18, parata per le vie del paese con la partecipazione dell'Orchestre Dramatique degli allievi della Scuola di Teatro Alessandra G.Garrone di Bologna, della Banda Musicale e degli allievi della Scuola di Circo di Ozzano e dei corsi di teatro di Ozzano Teatro Ensable. L'invasione di follia prosegue con lo spettacolo 'Clown in libertà' di Teatro Necessario, dal 29 aprile all'1 maggio, mentre dal 6 all'8 maggio Ozzano ospiterà una perla rara del circo contemporaneo europeo, 'Respire' della compagnia italo-svizzera Circocentrique, due performer pluripremiati che agiscono ed interagiscono in un'amalgama di rotazioni, sfide alla gravità e ricerca di equilibri impossibili. Sabato 7 maggio verrà proposto un esperimento a metà tra cinema e conferenza spettacolare: 'Nuovo cinema Circo' a cura di Raffaele de Ritis, uno dei più grandi esperti italiani del settore circense e collezionista di rari filmati d'epoca, per ripercorrere la storia del circo fino ai giorni nostri. (ANSA).