Covid: oltre 5mila contagi in E-R e altri 21 decessi

Poco più di 5mila nuovi casi di coronavirus in Emilia-Romagna su quasi 24.500 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, età media dei contagiati 45 anni; ricoveri in lieve calo, mentre il numero dei decessi giornalieri è di 21 pazienti Covid tra i quali, il più giovane, un 57enne in provincia di Parma. È quanto emerge dal bollettino quotidiano della Regione che dà conto anche delle prenotazioni per la quarta dose di vaccino: da ieri, giorno di avvio, sono state oltre 14mila.

Per quanto riguarda i ricoveri, i pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell'Emilia-Romagna sono 34 (-7 rispetto a ieri), mentre negli altri reparti Covid ci sono 1.321 persone (-4).

Complessivamente i casi attivi sono 59.349 (+388), di cui il 97,8% in isolamento a casa.