Cinema: David Grossman ospite di Biografilm 2022

(ANSA) - BOLOGNA, 14 APR - Tra i maggiori scrittori contemporanei, David Grossman sarà ospite di Biografilm 2022 per presentare con la regista Adi Arbel il film 'Grossman', in programma come evento speciale del festival cinematografico a Bologna dal 10 al 20 giugno. Nel documentario, l'autore svela la delicata e complessa relazione che lega le sue vicende personali e i suoi romanzi.

Grossman e Arbel saranno in sala il 18 giugno per salutare il pubblico in occasione della proiezione. Il film è distribuito in Italia da I Wonder Pictures. I romanzi e i saggi di David Grossman sono pubblicati in Italia da Mondadori.

L'evento è l'elemento centrale della 'playlist cinema e scrittori', un percorso tematico con cui il festival esplora l'intreccio del linguaggio audiovisivo con quello letterario, in collaborazione con Bper Banca. Biografilm 2022 propone al pubblico storie di scrittura, di scrittori, di scrittrici che lasciano un segno nella società.

Oltre al già annunciato omaggio 'Gianni Celati il poeta del documentario', compongono la playlist altri tre titoli. A Biografilm Italia, 'A noi rimane il mondo' di Armin Ferrari, che mostra le ramificazioni del lavoro creativo del collettivo letterario militante Wu Ming (a maggio la produzione lancerà un crowdfunding per sostenere la distribuzione indipendente del film). Alla proiezione, tra gli altri, i Wu Ming. Nella sezione Biografilm Art&Music, 'Loving Highsmith' di Eva Vitija, che getta luce sulla vita segnata dalla continua ricerca di identità della grande scrittrice americana Patricia Highsmith. Ancora nella sezione Biografilm Art&Music, 'Paul Auster' di Sabine Lidl, che mostra il lato politico e poetico dello scrittore attraversando settant'anni di storia degli Stati Uniti. (ANSA).