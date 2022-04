Aperte le iscrizioni al Concorso pianistico 'Andrea Baldi'

(ANSA) - BOLOGNA, 14 APR - L'undicesima edizione del Concorso Pianistico Internazionale 'Andrea Baldi' di Bologna, fondato dal pianista Sandro Baldi nel 2011 per perpetuare la memoria del figlio Andrea, si svolgerà il 3, 4 e 5 giugno al Circolo della musica a Rastignano con il concerto dei vincitori nella stessa serata del 5 giugno (ore 21) all'Oratorio San Rocco di Bologna.

La scadenza per le iscrizioni è fissata al 16 maggio.

Il concorso "Andrea Baldi", che nelle passate dieci edizioni ha segnalato tra i circa novecento partecipanti, artisti come Michelle Candotti, Elia Cecino, Daisuke Yagi, Elena Nefedova, Beatrice Dallagnese, Alessandro Artese, Mariia Iudenko, e molti altri, avrà una giuria presieduta da Riccardo Risaliti, pianista, critico musicale e docente all'Accademia pianistica di Imola, dai pianisti Ingrid Fliter, Luca Rasca e Mariangela Vacatello, accreditati interpreti di fama internazionale distintisi nei maggiori concorsi a livello mondiale come lo "F.

Chopin" di Varsavia, il "F. Busoni" di Bolzano, il Concorso di Londra, e dal produttore discografico e critico musicale Alberto Spano. Sandro Baldi, docente al Conservatorio Martini di Bologna, ha pensato a un concorso per giovani pianisti, articolato in sei categorie (la categoria A riservata ai solisti di pianoforte e ai duo con pianoforte delle scuole medie a indirizzo musicale; la B fino a 11 anni, la C fino a 14, la D fino a 17, la E fino a 23 e la G fino a 35.

Oltre ai premi in denaro per ogni categoria, ai vincitori assoluti delle categorie E e F saranno assicurati otto concerti premio, tra cui due importanti Festival internazionali come Emilia Romagna Festival e PianoEchos. Info: www.circolodellamusica.it. (ANSA).