Quattro week-end di giugno in cammino sulla Via degli Dei

(ANSA) - MILANO, 13 APR - Quattro week-end per percorrere la Via degli Dei, la strada che collega Bologna a Fiesole, camminando accompagnati dalle guide della cooperativa femminile Crocus Trip sono l'iniziativa che Coop Alleanza 3.0, Unicoop Firenze e Coop Reno hanno deciso di proporre ai loro soci.

I 130 chilometri della via degli Dei sono un percorso nella storia, dall'epoca degli etruschi, al dominio romano, passando per i collegamenti fra Stato Pontificio e il Granducato di Toscana.

Le quattro tappe prevedono gruppi di massimo 20 persone, ciascuna al costo di 130 euro (che includono la guida, il pernottamento e il pranzo al sacco con prodotti Coop) e una distanza media a tappa di 25 chilometri in due giorni.

Il primo itinerario 'L'inizio del cammino' va da Bologna a Sasso Marconi a Brento. Il secondo 'Il picco della Via degli Dei' va da Monzuno a Madonna dei Fornelli, al Passo della Futa.

Il terzo dedicato al 'sentiero dei Medici' da San Piero a Sieve a Cafaggiolo, e poi da Tagliaferro a Monte Senario. Il quarto itinerario è invece 'Trekking & Yoga sulla Via degli Dei' da San Piero a Sieve a Madonna del Sasso, e da Olmo a Fiesole.

E' possibile prenotarsi entro il 30 aprile nelle agenzie Robintur. Tutte le info sul sito di Coop Alleanza 3.0, all'indirizzo all.coop/viadeglidei. I soci di Unicoop Firenze possono prenotarsi all'indirizzo www.coopfirenze.it/eventi.

"La Via degli Dei per i soci - ha spiegato Enrico Quarello direttore Politiche Sociali e Relazioni Territoriali di Coop Alleanza 3.0 - è un'iniziativa che vede protagonisti i territori in cui le tre Cooperative sono profondamente radicate.

Questo percorso con la sua storia millenaria porterà i soci a condividere un'esperienza davvero unica in luoghi dove la natura, la storia e l'arte si fondono regalando suggestioni profonde".

"Abbiamo identificato un nuovo bisogno, che è quello di camminare, fare movimento, conoscere luoghi vicini ma spesso ancora non abbastanza valorizzati. Da qui - ha aggiunto Tommaso Perrulli, responsabile progetti sociali Unicoop Firenze - l'idea di costruire un percorso, strutturare una possibilità, offrire un servizio, da "cooperativa" e fra cooperative". (ANSA).