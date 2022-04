Covid: in E-R ancora contagi sopra 5mila, su i ricoveri

Salgono ancora sopra quota 5mila i nuovi casi di coronavirus in Emilia-Romagna: sono 5.472 su 24.748 tamponi nelle ultime 24 ore. Salgono i ricoveri: tre pazienti in più da ieri nelle terapie intensive (per un totale di 41) e altri 28 nei reparti Covid, dove attualmente sono ricoverati in 1.325. Il bollettino quotidiano della Regione registra altri 14 decessi con Covid, per oltre 16.400 da inizio pandemia. I casi attivi sul territorio sono complessivamente 58.963 (+2.186 da ieri), di cui il 97,7% in isolamento a casa. Il 94% degli over 12 della regione invece ha completato il ciclo vaccinale.