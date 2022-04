Anziani come le star di Hollywood nelle locandine dei film

(ANSA) - BOLOGNA, 13 APR - Gli ospiti della residenza per anziani 'Beata Vergine di Pontenovo' (a San Polo d'Enza, nel reggiano) come le grandi stars di Hollywood. Tredici poster li ritraggono nelle stesse pose che, nelle originali locandine di lancio di altrettanti capolavori cinematografici, avevano i protagonisti di film passati alla storia, come American Beauty, Colazione da Tiffany, Forrest Gump, Shining, Arancia meccanica, e così via.

Il progetto - che dal 14 aprile vedrà le locandine esposte al cinema Rosebud - è nato all'interno della cooperativa sociale 'Il Pilastro', che a Pontenovo gestisce la residenza per anziani 'Beata Vergine di Pontenovo',un centro diurno disabili adulti, la scuola per l'infanzia e il nido 'Mamma Mara'. Un'iniziativa che unisce generazioni diverse in nome di forti sentimenti di vicinanza, amicizia e gratitudine che sono sfociati nell'inedito progetto artistico 'Star(s) con noi'. Le fotografie, tra l'altro, sono state tutte realizzate da operatori della cooperativa sociale 'Il Pilastro'. (ANSA).