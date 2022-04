Torna festival aquiloni a Cervia, 'in volo per la pace'

(ANSA) - BOLOGNA, 12 APR - Torna, dal 22 aprile all'1 maggio a Cervia (Ravenna) Artevento il festival degli aquiloni. Dopo lo stop dovuto alla pandemia, il cielo della Romagna tornerà a colorarsi, per un messaggio di pace con l'iniziativa che si svolgerà su un chilometro di spiaggia a libero accesso.

"L'aquilone è da sempre simbolo di libertà, ma anche di pace - dice Caterina Capelli, art director del festival - per questo abbiamo modificato in corsa il contenuto della 42/a edizione: volevamo parlare principalmente di sostenibilità, ma ovviamente si parlerà soprattutto di diritti umani, dialogo e inclusione per celebrare la pace, come e più di sempre, ma soprattutto per dichiarare nettamente il ripudio della guerra". Il 25 aprile, in particolare, i bambini delle comunità presenti sul territorio saranno protagonisti di un'iniziativa, con un volo collettivo per dire no alla guerra.

Da sempre animato da un forte spirito ambientalista, il festival affronta inoltre la questione della sostenibilità, confermando il focus sul cambiamento climatico attraverso un approfondimento dedicato alle api. (ANSA).