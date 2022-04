Saman: ass. Penelope chiederà di costituirsi parte civile

(ANSA) - BOLOGNA, 12 APR - Penelope, associazione di familiari e amici delle persone scomparse, chiederá di costituirsi parte civile nel processo sul caso di Saman Abbas, 18enne pachistana sparita da Novellara (Reggio Emilia) dal 30 aprile 2021 e che si ritiene sia stata assassinata dai familiari.

"L'avvocato Barbara Iannuccelli del Foro di Bologna ha ricevuto incarico dall'associazione Penelope Italia, presieduta dall'avvocato Nicodemo Gentile" per la richiesta nel processo che sarà celebrato per l'omicidio, sequestro di persona e distruzione del cadavere, spiega una nota.

"Non potevamo non esserci. Speriamo venga fatta giustizia come per Atika. Rifiutiamo il concetto di 'reato culturalmente orientato' e faremo di tutto affinché Saman abbia giustizia e con lei tutte le Saman del mondo", conclude l'associazione.

(ANSA).