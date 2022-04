Polizia: celebrato a Bologna 170/o anniversario fondazione

Reati in aumento del 9% a Bologna, ma a fronte di un +28% di arresti. Il dato è stato diffuso in occasione della cerimonia per il 170° anniversario della fondazione della Polizia di Stato. Dopo due anni di edizioni in forma ridotta, a causa della pandemia, la 'festa' è tornata a Palazzo Re Enzo, nel Salone del Podestà, anticipata dalla deposizione di una corona di alloro alla lapide ai Caduti che si trova in Questura, alla presenza del Prefetto Attilio Visconti, del Questore Isabella Fusiello e del Cappellano della Polizia Padre Domenico Vittorini.

Tra i reati consumati, nell'ultimo anno si è registrato un aumento dei furti: +17% in provincia e +20% in città. In crescita anche i reati contro la persona (+ 8% gli episodi di percosse e minacce), mentre crollano quelli in materia di sfruttamento della prostituzione (-35%). Sono aumentati gli avvisi orali e gli ammonimenti per violenza domestica e atti persecutori. L'attività di contrasto al mercato della droga ha portato al sequestro di 815 kg di cocaina, 400 kg tra marijuana e hascisc e all'arresto di oltre 200 persone. In aumento il lavoro svolto dall'Ufficio Immigrazione, con un + 57% di attività per il rilascio dei passaporti e + 30% per i permessi di soggiorno.

Durante la cerimonia a Palazzo Re Enzo sono stati consegnati riconoscimenti a poliziotti che si sono distinti in attività di servizio e attestazioni di merito a quattro cittadini che hanno collaborato con la polizia: uno per avere aiutato un agente aggredito durante un controllo, altri tre per avere soccorso una donna e un bambino finiti nel canale Navile. Sempre nell'ambito della ricorrenza, in piazza Piazza Maggiore sono stati allestiti stand ed esposizioni con mezzi e tecnologie di cui si avvale la polizia, mentre in piazza Nettuno sono stati esposti veicoli storici. Iniziative analoghe per il 170° anniversario della fondazione della Polizia di Stato sono state organizzate da tutte le altre questure dell'Emilia-Romagna. (ANSA).