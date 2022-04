Manda fuori strada ex fidanzata e 'rivale' in amore

Con l'aiuto di due complici, ha inseguito in macchina e spinto fuori strada la ex fidanzata e il suo nuovo compagno, mandando entrambi in ospedale. E' successo nei giorni scorsi a San Lazzaro di Savena, nel Bolognese. A restare feriti sono stati una ragazza di 18 anni e il suo fidanzato di 20, che hanno avuto rispettivamente 15 e 5 giorni di prognosi. Dopo alcune indagini i carabinieri hanno identificato e denunciato gli 'inseguitori': due 20enni e un 25enne, accusati di danneggiamento e lesioni personali.

Tra loro c'è anche l'ex fidanzato della ragazza, che non si rassegnava alla fine della relazione. I fatti sono avvenuti la sera del 2 aprile scorso. L'ex della 18enne era alla guida di una Smart, mentre i suoi due complici viaggiavano su una Multipla. Lungo via Idice, le due auto hanno affiancato la Citroen C3 con a bordo la coppia, tentando di costringerli ad accostare, poi è cominciato l'inseguimento, durante il quale l'auto della coppia è stata speronata e buttata fuori strada.

(ANSA).