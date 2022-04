Rallentano i contagi in E-R, ancora venti morti

Rallentano i contagi in Emilia-Romagna, ma nelle ultime 24 ore in regione ci sono stati venti morti, tutti sopra i 75 anni.

I nuovi casi di positività al Coronavirus sono, infatti 3.330, individuati sulla base di circa 27mila tamponi. Sono sostanzialmente stabili i casi attivi: quasi 57mila, il 97,6% dei quali in isolamento domiciliare. In terapia intensiva ci sono 39 persone ricoverate (tre in più di ieri), mentre negli altri reparti Covid i positivi sono 1.297 (-9). (ANSA).