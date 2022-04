Turismo: alla ricerca di creators per raccontare la regione su TikTok

L'Azienda di Promozione Turistica regionale, che in estate 'atterrerà' su Tik Tok, la piattaforma leader al mondo per i video con il profilo @inEmiliaRomagna, sta cercando giovani creator italiani dai 18 ai 35 anni, abituati a parlare il linguaggio della grande tribù globale e della GenZ, la generazione di nati tra il 1995 e il 2010.

L'obiettivo è scovare i talenti migliori e metterli in campo a produrre contenuti originali per raccontare i mille volti dell'Emilia-Romagna. La chiamata è aperta alle giovani imprese creative per la produzione di digital stories turistiche che riempiranno di contenuti il nuovo account. C'è tempo fino al 20 aprile per inviare la propria candidatura al link https://www.tiktok.com/@inemiliaromagna.

Saranno individuati sei creators che per tutto il 2022 faranno parte del team TikTok di Apt Servizi, ricevendo un compenso. Ciascuno di loro dovrà produrre cinque video da maggio a dicembre, per raccontare il territorio con gli stili, i linguaggi e i trend propri di TikTok, adattandoli - secondo la propria creatività - a uno o più prodotti turistici dell'Emilia-Romagna (Città d'Arte, Motor Valley, Wellness Valley, Food Valley, Natura e Cammini, Borghi e Castelli, Riviera). (ANSA).