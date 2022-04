F1: Imola si prepara al Gp, attesa per pubblico e le Rosse

Imola si prepara per il Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna di F1, in programma dal 22 al 24 aprile. L'attesa è forte per un doppio ritorno: il pubblico in presenza, verso un tutto esaurito e la Ferrari di nuovo in testa alla classifica.

Il primo appuntamento europeo del Mondiale segna l'avvio dell'accordo quadriennale tra i partner del Gp e F1 che porta a Imola la gara fino al 2025. Un evento sportivo che vuole valorizzare il Made in Italy, a partire dalla filiera dell'automotive, grazie all'intesa tra ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ice - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Regione Emilia-Romagna, Con.Ami/Comune di Imola e Automobile Club d'Italia.

Il Comune di Imola oggi intanto diffonde il manifesto ufficiale, realizzato da Aldo Drudi. Giovedì la conferenza stampa di presentazione. (ANSA).