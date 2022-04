Bus si incendia in tangenziale a Modena, nessun ferito

Un autobus fuori servizio di Seta ha preso fuoco intorno alle 6 di questa mattina mentre percorreva la tangenziale di Modena, nel tratto tra via Emilia Est e via Vignolese. Al momento dell'incendio, spiega proprio Seta in una nota, a bordo era presente il solo conducente, dato che il mezzo era uscito da pochi minuti dal deposito ed era diretto verso il capolinea. L'uomo non ha riportato conseguenze. Sempre secondo la ricostruzione dei fatti fornita dalla società di trasporti, l'autista, una volta accortosi delle fiamme ha immediatamente arrestato la marcia del mezzo, allertando poi la centrale operativa di Seta. Che a sua volta ha chiamato i vigili del fuoco. L'autobus è andato completamente distrutto.

Il mezzo, aggiunge l'azienda per il trasporto pubblico, è stato condotto presso la sede aziendale e sarà sottoposto ad un'indagine interna, al fine di determinare le cause dell'incendio. Dalla scheda di officina risulta essere stato sempre regolarmente sottoposto agli interventi di manutenzione programmata. Pesanti le ripercussioni sul traffico, sulla tangenziale modenese. Il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale a Modena Piergiulio Giacobazzi in merito dice: "Tre casi in tre mesi invernali meritano un'indagine, non risposte di circostanza. Sia il Comune a chiederla ". (ANSA).