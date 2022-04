F1: la Ferrari di Leclerc vince il Gran Premio d'Australia

(ANSA) - BOLOGNA, 10 APR - La Ferrari di Charles Leclerc ha vinto il Gran Premio d'Australia terza prova della stagione 2022 di Formula 1. Sul circuito cittadino di Melbourne ha tagliato il traguardo al secondo posto la Red Bull di Sergio Perez, mentre è finita terza la Mercedes di George Russell. Quarta l'altra Mercedes di Lewis Hamilton.

Con la seconda vittoria stagionale In Australia, Leclerc allunga ulteriormente in testa al campionato: il monegasco ha ora 71 punti, 34 in più del giovane pilota della Mercedes, Russell. Verstappen, ritirato per il secondo ko stagionale alla sua Red Bull, è staccato di 46 lunghezze. La Ferrari, con 104 punti è in testa anche nel Mondiale Costruttori davanti alla Mercedes a quota 65 punti.

"E' la prima vittoria in cui abbiamo controllato, ma che macchina che avevamo, è fortissima e molto affidabile", ha commentato Leclerc a fine gara. Entusiasta per la vittoria della 'Rossa', anche il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. "E andiamo! - ha scritto sulla sua pagina Facebook -: Straordinario Leclerc! Straordinaria Ferrari! Tutti ad Imola per il Gp dell'Emilia-Romagna". (ANSA).