Fiamme in cantiere nel Bolognese, non è esclusa pista dolosa

(ANSA) - BOLOGNA, 09 APR - La Polizia Locale di San Lazzaro di Savena, nel Bolognese, ha posto sotto sequestro l'area di un cantiere edile in via del Seminario, dove era in corso un intervento per realizzare un agriturismo, che ieri sera è stata pesantemente danneggiata da un incendio. Sono ancora in corso accertamenti, da parte dei Vigili del Fuoco, per chiarire le cause del rogo che potrebbe essere stato di natura dolosa.

A notare le fiamme, intorno alle 21, sono stati alcuni residenti che hanno allertato i vigili del fuoco. Il forte vento ha rallentato le operazioni per domare il rogo che è stato fermato prima che potesse intaccare la vegetazione o strutture vicine. Nell'area del cantiere non c'era nessuno, a quanto si apprende nessuno è rimasto ferito. (ANSA).