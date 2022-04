Musei: a Bologna didascalie per beni da evacuare con allarme

(ANSA) - BOLOGNA, 08 APR - I visitatori dei musei civici di Bologna troveranno da sabato 9 aprile una nuova segnaletica interna allestita nelle sale espositive. Didascalie accomunate dalla stessa grafica - una cornice rossa e il testo 'Priorità di evacuazione in caso di allarme' - saranno posizionate in corrispondenza dei beni culturali classificati come prioritari da evacuare in caso di eventi calamitosi di varia natura ed entità.

L'iniziativa simbolica è voluta dall'Amministrazione Comunale, spiega il sindaco Matteo Lepore, "per comunicare un messaggio di solidarietà verso le istituzioni museali dell'Ucraina impegnate a mettere in sicurezza e salvaguardare il patrimonio culturale, storico e artistico esposto alle minacce e ai danni causati dal conflitto armato con la Russia, che stanno aggravando la crisi umanitaria in corso. Con questa azione vogliamo dare un messaggio più ampio ai visitatori dei nostri musei: in guerra le opere d'arte, così come le vite, sono in pericolo".

Viene così raccolto l'appello lanciato al mondo dell'arte dallo storico dell'arte e art advisor bolognese Marco Riccòmini, presente a Kiev nei giorni immediatamente precedenti l'inizio del conflitto, per proporre un'azione di solidarietà verso i colleghi che si stanno mobilitando per salvaguardare il patrimonio artistico in pericolo: eleggere una stanza nella quale segnare le opere da portare in salvo e quelle da lasciare indietro. (ANSA).