Ferrari, la pista di Fiorano compie cinquant'anni

(ANSA) - MODENA, 08 APR - La pista della Ferrari di Fiorano compie cinquant'anni e per celebrare il compleanno, il 27 maggio, è stato organizzato un evento in piazza Ciro Menotti nel comune del Modenese a cui parteciperanno anche Luca Cordero di Montezemolo e l'ingegnere Mauro Forghieri. La pista fu inaugurata l'8 aprile del 1972 direttamente da Enzo Ferrari per ospitare le prove delle vetture da competizione e gran turismo, i test di collaudo e di allenamento per i piloti e l'addestramento dei meccanici della squadra sportiva.

"I cittadini fioranesi sono orgogliosi di partecipare in qualche modo alla realtà del mito Ferrari attraverso la presenza sul nostro territorio della cosiddetta pista, che porta anche il nome di Fiorano nel mondo - sottolinea il sindaco Francesco Tosi - Esprimo soddisfazione anche per la collaborazione in un contesto di responsabilità sociale d'impresa che unisce Ferrari con le amministrazioni locali". (ANSA).