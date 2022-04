Teatro: l'orientamento scolastico con Marinella Manicardi

(ANSA) - BOLOGNA, 06 APR - Un racconto teatrale per affrontare il tema dell'orientamento scolastico in modo originale e sensibilizzare le nuove generazioni, in particolare le ragazze, verso percorsi formativi di natura tecnica-scientifica: è 'Indovina che futuro scelgo!', di e con Marinella Manicardi, che andrà in scena domenica 10 aprile alle 18 all'Oratorio di San Filippo Neri a Bologna, promosso dal Museo del Patrimonio industriale. L'iniziativa nasce nell'ambito del progetto 'L'impresa delle ragazze' dalla collaborazione di Istituzione Bologna Musei-Museo del Patrimonio Industriale, Fondazione Aldini Valeriani, Amici del Museo del Patrimonio Industriale, Its Maker e Sportello orientamento & lavoro, in collaborazione con Fondazione Mast.

"Finora - spiegano i promotori dell'iniziiativa - scegliere la scuola superiore sembrava facile, ma il mondo sta cambiando: oggi, che le macchine e l'informatica fanno parte della nostra vita, la scelta di una scuola tecnica è un'idea vincente. Se tuo figlio ti dice: 'Indovina che futuro scelgo? Voglio fare il tecnico!' - tu, come genitore, sei contento? E se te lo chiede tua figlia? Rispondi subito di no o ci pensi? Marinella Manicardi ci accompagnerà attraverso i dubbi e i timori che tutti i genitori hanno, ma con lei entreremo anche nelle industrie del futuro, quelle che hanno bisogno della passione e dell'intelligenza di ragazze e ragazzi, per i quali la tecnologia è ormai il pane quotidiano. Per loro il mondo è già cambiato e il futuro è già qui". La partecipazione è aperta a tutti e gratuita, con prenotazione al link: www.fabbrichiamoilfuturo.it/2021/11/29/indovina-che-futuro-scelg o/. (ANSA).