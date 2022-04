Giochi antirazzisti a Bologna, un festival per l'inclusione

(ANSA) - BOLOGNA, 06 APR - "Nello sport moderno si usano spesso dei linguaggi di guerra e oggi con il conflitto in Ucraina vediamo che i discorsi sono muscolari. Noi vogliamo depotenziare la parte dello sport per farlo diventare un luogo di incontro e socializzazione, così da favorire la convivenza e la pace tra le persone". Con queste parole Carlo Balestri, organizzatore dei 'Giochi antirazzisti', presenta il festival che si svolgerà dall'8 al 10 luglio al centro sportivo Bonori, vicino al parco Nord di Bologna.

L'evento si divide in una parte diurna - con tornei di calcio a sette, pallavolo, basket, rugby ed esibizioni di pugilato, cricket, capoeira e skateboard - e una parte serale con concerti e dj set a cura di Estragon, con dibattiti e momenti di incontro tra una fase e l'altra. L'iniziativa coinvolge associazioni come Amnesty International Bologna, Medici senza Frontiere, Emergency, ma anche la Caritas, alcune cooperative sociali del territorio, polisportive e gruppi di tifosi. L'invito alla partecipazione è esteso anche ad altre associazioni nazionali e internazionali.

"Vogliamo creare un'alleanza popolare che vada oltre lo sport - ha aggiunto Balestri - crediamo che possano nascere laboratori, esperienze e intrecci virtuosi che diventino quotidiani". Per realizzare il festival l'associazione Giochi antirazzisti partecipa al bando comunale di Bologna Estate 2022 e ha avviato una raccolta fondi sul portale online 'Produzioni dal basso' - dove è già possibile donare - con l'obiettivo di raccogliere 10mila euro. (ANSA).