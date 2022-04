Covid: balzo di contagi in E-R, 5.300 nuovi casi

Balzo nei contagi di coronavirus in Emilia-Romagna: i nuovi casi tornano sopra quota 5mila (5.353) su oltre 25mila tamponi nelle ultime 24 ore, età media 44 anni. I ricoveri sono stabili nelle terapie intensive (38) mentre tornano a crescere nei reparti Covid (1.222, 16 pazienti in più). Il bollettino quotidiano della Regione sulla pandemia registra 11 decessi con Covid, tra i quali una donna di 45 anni in provincia di Modena e un 51enne nel Ferrarese. I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 56.356 (+2.161), il 97,8% in isolamento domiciliare.