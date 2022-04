Covid: in E-R oltre 3mila casi, tornano a salire intensive

Sono poco più di 3.100 i nuovi casi di coronavirus in Emilia-Romagna sulla base di 27.259 tamponi delle ultime 24 ore, età media 44 anni. Si inverte il trend degli ultimi giorni per i ricoveri: tornano a salire i pazienti nelle terapie intensive (38, 11 in più da ieri) mentre calano i degenti dei reparti Covid (1.206, 33 in meno). Purtroppo si registrano altri 11 decessi. Attualmente i casi attivi di infezione sul territorio sono 54.197 (+290), di cui il 97,7% in isolamento domiciliare.

Nel bollettino quotidiano della Regione un nuovo bilancio della piattaforma di autotesting per il Covid con tampone rapido antigenico (riservato a chi ha fatto la terza dose ed è asintomatico): dall'avvio del servizio - il 19 gennaio scorso - i tamponi caricati sul Fascicolo sanitario elettronico sono stati 69.607.