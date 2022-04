Riapre il Teatro Consorziale di Budrio

(ANSA) - BOLOGNA, 04 APR - Dopo poco più di tre anni dalla chiusura, per essere adeguato alle norme di sicurezza, il Teatro Consorziale di Budrio, nel bolognese, riapre al pubblico e alla comunità l'8 aprile prossimo alle 18, con un brindisi benaugurante. "Il Teatro di Budrio è di nuovo un luogo di cultura attivo e, allo stesso tempo, sicuro, per durare nel tempo - ha detto alla presentazione il sindaco Maurizio Mazzanti - Pronto a riprendere il suo posto e a giocare il suo ruolo fondamentale nel circuito culturale della Città Metropolitana e della nostra Regione".

I lavori hanno riguardato, principalmente, la messa a norma di tutti gli impianti (elettrico, antincendio, antifumo, idrico, termico) e il loro adeguamento alle normative attuali, l'attivazione della fibra ottica per offrire ad uffici e spettatori una rete internet potenziata ed efficace, l'ammodernamento ed ottimizzazione del sistema scenografico del palcoscenico. Il costo complessivo, sostenuto quasi tutto dall'amministrazione comunale, è stato di 768 mila euro, 70 mila circa dei quali arrivati da donazioni di cittadini e aziende del territorio. A fine aprile il Teatro Consorziale, fatto costruire nel 1672 dal ricco budriese Paolo Sgarzi con una capienza di circa 500 posti, ospiterà il primo spettacolo aperto al pubblico condotto dall'attore e regista Matteo Belli (uno che ha calcato quel palcoscenico dal 1999 fino alla chiusura) con ospiti molti artisti amici del teatro.

Prima dell'apertura stagionale, nel prossimo autunno con un cartellone completo, il teatro verrà affidato attraverso un bando pubblico a una direzione artistica capace di riportarlo agli antichi splendori, con un riguardo verso la musica, da sempre presente nelle sue programmazioni. (ANSA).