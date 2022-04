Eleonora Abbagnato al Teatro Municipale di Piacenza

La stagione di danza del Teatro Municipale di Piacenza ospita l'étoile Eleonora Abbagnato, protagonista il 5 aprile alle 16, dello 'Soirée de danse' con i ballerini del Teatro dell'Opera di Roma da lei diretti. Il programma contiene alcuni dei più celebri estratti dal repertorio di ieri e di oggi, firmati da grandi coreografi. Un vero e proprio gala della danza, dunque, che si aprirà con Stabat Mater, coreografia di Benjamin Peck su musica di Antonio Vivaldi, per proseguire con un caposaldo del balletto classico-romantico come Giselle, e poi con Il Corsaro, coreografia di Marius Petipa e la musica di Riccardo Drigo, e Il pipistrello sulle musiche di Johann Strauss figlio e le coreografie di Roland Petit. E ancora un'altra perla del repertorio classico, il pas de deux del Cigno Bianco da Il lago dei cigni, tra i più amati balletti dell'Ottocento, sulle indimenticabili musiche di Ciajkovskij e le coreografie di Lev Ivanov. Non mancheranno pezzi contemporanei, come la Suite da Le Parc di Angelin Preljocaj, tra i coreografi più importanti e innovativi della nouvelle danse francese. Chiuderanno il programma alcuni estratti dalle coreografie di Roland Petit, Proust, ou les intermittences du coeur e Cheek to cheek. Lo spettacolo, prodotto da Daniele Cipriani Entertainment e adatto a un pubblico trasversale, ospita un cast tutto italiano che vedrà sul palcoscenico, insieme a Eleonora Abbagnato, i ballerini Susanna Salvi, Claudio Cocino, Michele Satriano, Alessio Rezza, i solisti Marianna Suriano, Giorgia Calenda, Rebecca Storani, Giacomo Castellana e ancora Simone Agrò, Giovanni Castelli, Antonello Mastrangelo, Giovanna Pisani, Massimiliano Rizzo, Flavia Stocchi. (ANSA).