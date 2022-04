Cristina Muti parte per salvare artisti dell'opera di Kiev

Cristina Mazzavillani Muti ha raccolto il grido di aiuto e ha fatto un appello, il mondo dell'associazionismo e del volontariato ha risposto e all'alba di lunedì da Ravenna partirà una missione di salvataggio di cui farà parte la stessa Muti: due pullman viaggeranno verso l'Ungheria, a Lonya, al confine con l'Ucraina, per recuperare 60 tra coristi, ballerini e tecnici del teatro dell'opera di Kiev, in fuga dalla guerra. Il rientro è previsto il 6 aprile e l'accoglienza sarà organizzata in una struttura messa a disposizione da una cooperativa sociale.

"L'appello che ci è arrivato non è banale. La cultura musicale - spiega all'ANSA Giovanni Morgese, coordinatore insieme a Daniele Perini e Chiara Francesconi di 'Ravenna Solidale' che raggruppa le realtà del territorio riunite per l'emergenza ucraina - rappresenta l'identità di un Paese. Abbiamo raccolto i fondi e organizzato un gruppo. Faremo 3.000 km e andremo a salvare questo simbolo della cultura ucraina".

Cristina Mazzavillani, moglie del maestro Riccardo Muti, è presidente onoraria del Ravenna Festival che nel 2018 organizzò il concerto dell'amicizia a Kiev. "Penso a quel viaggio - dice in un videoappello raccolto dalle associazioni - dove ci siamo stretti in un abbraccio fraterno e già nel 2018 si sparava a Mariupol. Ci chiamarono per questo messaggio di fratellanza, di amicizia. Ora ci dicono che non basta la musica, ci vogliono fatti di altra natura. Mettiamoci tutti insieme e facciamo il possibile per migliorare la situazione di questi esseri umani, pensando che potremmo essere noi in questo frangente. Un domani, chissà, saranno loro ad accoglierci". E quando arriveranno "la loro maniera di rispondere a quest'accoglienza sarà salire sul palcoscenico".

Grazie anche a questo progetto "è nata una proficua collaborazione con il prefetto e con il sindaco, che con l’aiuto degli sponsor come Coerbus sta permettendo a Ravenna Solidale di diventare il punto di riferimento dell’accoglienza della città", aggiunge Morgese.