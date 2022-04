Covid: 4.900 casi in Emilia-Romagna e 17 morti

(ANSA) - BOLOGNA, 01 APR - Sono 4.941 i nuovi casi di Coronavirus in Emilia-Romagna su 32.128 tamponi, i ricoveri sono stabili ma si contano altri 17 morti tra cui anche una 47enne in provincia di Ravenna.

I pazienti ricoverati nelle terapie intensive dell'Emilia-Romagna sono 36 (1 in più), età media è di 67,9 anni, mentre i negli altri reparti Covid ci sono 1.139 persone (+5), età media 75,1 anni.

I casi attivi sono 56.422 (+4.727), il 97,9% in isolamento con sintomi lievi. Le persone complessivamente guarite sono 197 in più. (ANSA).